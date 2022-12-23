Park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde karşıdan gelen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet park halindeki kamyonete çarptı. Yere düşerek başını çarpan motosiklet sürücüsü Batuhan A. (17), ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'ta meydana geldi. 16 AYC 526 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Batuhan A., karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 40 ND 570 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Batuhan A. başını yere çarparak ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-23 15:14:18



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