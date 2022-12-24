2 kişinin öldüğü kazanın sanığı, sürücünün ölen arkadaşı olduğunu öne sürdü



BURSA, (DHA)BURSA´da 2 kişinin öldüğü, otomobilin önündeki kamyonete çarptığı kazada tutuklanıp, Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Celal Yıldız, otomobilinin direksiyonunda ölen arkadaşı Yunus Emre Çakmak´ın olduğunu iddia etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Yaşar N. ise Celal Yıldız´ın kazadan sonra "Aranızda ehliyeti olan biri yok mu direksiyona geçsin. Babam görürse beni öldürür" dediğini söyledi. Mahkeme heyeti, mobese görüntülerinin incelenmesi ve bilirkişi raporu düzenlenmesini karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza, eylül ayında Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Celal Yıldız yönetimindeki K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur´un kullandığı 16 AOS 154 plakalı kamyonete çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada Vedat Uğur ve Yunus Emre Çakmak hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Celal Yıldız, tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde, `taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma´ suçundan hakkında 2 ile 15 yıl arasında hapis cezası istemi ile dava açılan Celal Yıldız´ın yargılanmasına başlandı. Yıldız, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, kazada ölen Yunus Emre Çakmak'ın eşi Nurşen Çakmak ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

`ARACI YUNUS KULLANIYORDU´

Celal Yıldız, kaza gecesi Yunus Emre Çakmak ile bir mekana gidip alkol aldıklarını söyledi. Çakmak'ı evine bırakmak için saat 04.00 sıralarında otomobille yola çıktıklarını ifade eden Yıldız, "Bir süre sonra Çakmak aracı kullanmak istedi. Direksiyona geçti. 1 kilometre kadar gittik. Hızımız 150-170 kilometre kadardı. Orta şeritteydik. Önümüzde bir kamyonet sağ şeritte ilerliyordu, birden orta şeride geçti. Kamyonete arkadan çarptık. Yunus Emre çok az fren yapabildi. Benim önümdeki hava yastığı açıldı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Yunus Emre Çakmak´ın eşi Nurşen Çakmak ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. Çakmak ailesinin avukatı da kaza sırasında aracı kullanan kişinin sanık Celal Yıldız olduğunu ve otomobilin sağ tarafında Çakmak'ın ayakkabılarının bulunduğunu ifade etti.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Duruşmada, kazayı görüp olay yerine giden Yaşar N. tanık olarak dinlendi. Yaşar N., Celal Yıldız´ın kazanın ardından yolun kenarındaki duvardan atlamaya çalıştığını, ancak yüksek olduğu için yapamadığını belirterek, "Yanımıza geldi ve bize `Aranızda ehliyeti olan biri yok mu direksiyona geçsin. Babam görürse beni öldürür" dediğini ifade etti.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, mobese görüntülerinin incelenmesine ve bilirkişi raporu düzenlenmesine, Yıldız´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)

2022-12-24 10:12:09



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