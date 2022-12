Bakan Kasapoğlu: 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik (2)

`ONLARIN HİZMET SİYASETİNDEN ANLADIKLARI YOK´

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmangazi Atletizm Salonu Açılış Töreni´ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bursa´nın her bir ilçesinde hamdolsun çok güçlü bir şekilde iş birliğimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel iş birliklerimiz var. Bunları hem planladık hem gerçekleştirdik. Bizde hiçbir zaman durmak yok. Sürekli ihtiyaca göre, talebe göre üretmek var. Bir yandan da yeni hayallere, yeni hedeflere birlikte yürüyoruz. Birileri diyorlar ki, `Bu kadar tesise bu kadar projeye ne gerek var.´ Onların tabi eser siyasetinden, onların hizmet siyasetinden, üretmekten anladıkları yok. Bizler sizlerle birlikte eserlerimizle konuşuyoruz. Bizler icraatlarımızla, sizlerle birlikte siyaset yapıyoruz. Onlar bunu anlamıyorlar, anlamayacaklar. `Ne gerek var´ siyaseti yapmaya devam etsinler. Bizler sizlerle birlikte üretmeye, durmadan bu millet için aşkla koşmaya devam edeceğiz. Bu aziz ülkenin birbirinden kıymetli 85 milyon vatandaşı için üretmekte, taş üstüne taş koymaktan, gece demeden, gündüz demeden, çok çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Son 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, onun büyük engin vizyonuyla ulaştırmadan sağlığa, sağlıktan teknolojiye, sanayiye, eğitime, spora, gençliğe, her alanda Türkiye'nin imza attığı başarılar en güçlü şekilde ortada. O devasa tesislerden biri de burada. Bu tesiste Osmangazi Belediyemiz ile çok güzel bir iş birliği var. Belediyemiz burada gerçekten elini taşın altına koydu. Son 20 yılda Türkiye büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi" dedi.

`GENÇLERİMİZ ÜZERİNDEN İSTİSMAR SİYASETİ YAPANLARA FIRSAT TANIMADIK´

Öğrenci yurtları konusunda konuşan Bakan Kasapoğlu, "2002 yılında Bursa'da 5 binden az yurt yatağı varken, şu an bu rakam artık 15 binlerde ve bugün de bir yurdumuzun inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Bu yıl Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin rekor başvurusunu almamıza rağmen rekor yerleştirme oranıyla da yeni bir tarihi hep birlikte yazdık. Başvuran herkes artık yurtlarımıza yerleşti. Yurtlarımız üzerinden algı yapmaya kalkanlara, onları siyasetlerine alet etmeye kalkanlara hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hiçbir surette dünyanın en güçlü, en modern, en çok kişiye ulaşan yurt altyapısıyla da bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımız üzerinden, gençlerimiz üzerinden istismar siyaseti yapmaya kalkanlara hiçbir şekilde fırsat tanımadık, tanımayacağız" diye konuştu.

`HİKAYEMİZİ KİMSENİN KARALAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ´

Bakan Kasapoğlu, "Türkiye artık kimsenin tutamayacağı, engelleyemeyeceği önüne kumpas kuramayacağı bir ülkedir. Emek emek, sevgiyle örülmüş bu hikayemizi asla kimsenin karalamasına izin vermeyeceğiz. Yalanlarla, manipülasyonlarla bu ülkeyi tökezletmeye kalkanların önünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte omuz omuza dimdik duracağız. Bizim için başka bir vatan yok. Son 20 yılda yaptığımız gibi el ele vererek, demokrasimize sımsıkı sarılarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle daha büyük, daha güçlü Türkiye idealimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yolda, bu kutlu yolda hem bu günümüzün hem de yarınlarımızın en büyük teminatı siz, sevgili gençlersiniz. Bu eserler, bu güçlü altyapı gençlerimiz için, gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlamak içindir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN

