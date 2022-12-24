Bakan Kasapoğlu: 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik (3)



'TAKİP EDİLEN OLMAMIZ GEREK'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları Açılış Töreni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Futbol Sahası Açılış Töreni'ne katıldı. Daha sonra Görükle Gençlik Merkezi'nde Bir Dil Bir Hayat Uluslararası Girişimcilik Derneği'nin (DİLBİRDER) düzenlediği 'Üretken Gençlerle Geleceği Tasarlamak Projesi Final Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "İnsanlık artık ortak bir kader çizgisi üzerinde bu çağın hepimize kattığı o hız anlayışıyla yürüyor. Bilginin aktarımında iletişimde artık bir hız felsefesi var. Bu anlamda dünyanın neresine giderseniz gidin insanların kültürü ne olursa olsun ihtiyaçlar ve alışkanlıklar artık benzerlik arz ediyor. Dünyanın bir ucundaki gelişmeyi diğer ucunda çok etkili bir şekilde hissediyoruz. Teknolojinin ve bu çerçevede inovasyonun dinamizmini hayatın her alanına nüfuz etmiş şekliyle hissediyoruz. Küresel ekonominin ülkeler arası ilişkilerin ticaretteki hem görünen hem görünmeyen pek çok sınırı ortadan kaldırdığına şahitlik ediyoruz. Adeta bir zincirin halkaları gibi tüm dünyada bir süreci eklemlenmiş bir şekilde yaşıyoruz. Başkasının ihtiyacını tespit edebilen, küresel taleplere cevap ortaya koyabilen, hızlı reflekslerle bir çözüm anlayışıyla yaklaşabilen, teknolojiyi bu manada dijital altyapıyı etkin kullanan kişilerin, kurumların, ülkelerin bir adım önde olduğunu görüyoruz. Teknolojide güçlü olmamız gerekiyor. Dijitalleşmede güçlü olmamız gerekiyor. Bunların en başında da bunları üretirken, bunların öncüsü olarak üreten bir zihniyette önde olmamız gerekiyor. Takip eden değil takip edilen olmamız gerekiyor. O yüzden girişimcilik ekosistemimizi ne yapmamız lazım? Daha güçlü bir şekilde dizayn etmemiz lazım. Buradaki rekabet gücümüzü de daha nitelikli hale getirmemiz lazım. O yüzden girişimcilik 21´inci yüzyılın popüler kavramlarından biri. Özellikle girişimciliğin bir kariyer, bir istihdam ve bununla birlikte küresel ekonomik rekabette fark ortaya çıkaran bir güç olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda güçlü kurumlar, kuruluşlara baktığımızda aslında pek çoğunun 20-30 yıllık bir geçmişinin olduğunu görüyoruz. Onların hemen arkasında bir girişimci ruhu, bir girişimci liderlik anlayışını, bir inancı, bir cesareti görüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN

2022-12-24 17:48:34



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