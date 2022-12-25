Kamyonet, dere yatağına düştü: 6 yaralı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KAMYONET ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kazada, dere yatağına düşen kamyonet çekici yardımıyla çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-25 13:50:38



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