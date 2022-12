Bursa'da 'Yetim Dayanışma Gecesi' düzenlendi

BURSA, (DHA) Bursa İnsani Yardım Vakfı (İHH), "10'uncu Yetim Dayanışma Gecesi" programı düzenledi. 2 bini aşkın kişinin katıldığı programda, yetimhanelerden canlı video bağlantıları gerçekleştirildi.Bursa İHH'nın bu yıl 10´uncusunu düzenlediği Yetim Dayanışma Gecesi Programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi´nin de katkı verdiği program "Her Kalbe Bir Yetim" sloganıyla düzenlendi. Muhammed Kırmızı´nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin sunumunu Nur Haktan yaptı."HER EV BİR YETİME SPONSOR OLMALI"Programın açılış konuşmasını yapan Bursa İHH Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH´nın Yetim Sponsorluk Sistemi ile dünyanın farklı coğrafyalarında 134 bini aşkın yetime destek verdiğini belirtti. Kaptan, Kur´an-ı Kerim´de ve hadislerde yetimlere merhametli olunmasına yönelik emir ve tavsiyelerin olduğunu hatırlatarak, "Her evin sponsorluk yaptığı bir yetimi olsun" çağrısında bulundu.İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer ise yeryüzünde hiçbir yetim çocuğun savunmasız kalmayana kadar çalışılması gerektiğini ifade etti.YETİMHANELERDEN CANLI BAĞLANTILAR YAPILDIProgramda, yetimliğin ve yetim çalışmalarının önemini anlatan video gösterimleri yapıldı. Daha sonra Moro´da bulunan Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi, Pakistan MSAL Yetimhanesi ve Reyhanlı Eğitim Kampüsü´nden canlı video bağlantıları gerçekleştirildi.Konuklardan Bekir Develi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yetimliğin önemini vurgulayan birer konuşma yaptı. Etkinliğin son bölümünde ise ezgi sanatçısı Ammar Acarlıoğlu performans sergiledi. Program sonunda ise katılımcılar, dış salondaki stantlarda yetimler yararına yardımda bulundu. 133 BİN YETİM ÇOCUĞA SPONSORLUK29 yıldır yetimlere yönelik çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye dahil 47 ülkede 133 bini aşkın yetim çocuğu Yetim Sponsorluk Sistemi ile her ay düzenli olarak destekliyor. Ayrıca, 13 ülkede 42 yetimhane, 1 yetim eğitim merkezi ve 1 yetim eğitim köyü de hizmet vermeye devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa

2022-12-25 14:21:23



