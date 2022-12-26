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Fabrika gibi okul; 2023 ciro hedefi 10 milyon lira

DHA

Fabrika gibi okul; 2023 ciro hedefi 10 milyon lira


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 1891'de kurulan, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem besledikleri tavukların yumurtalarını satıp gelir elde ediyor, hem de ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. Okulda, 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor. 1 milyon lira ciro yapılan satışlardan, öğrencilerin de 400 ile 1000 lira arasında değişen kazanç sağlayıp harçlıklarını çıkardıklarını söyleyen Müdür Başyardımcısı Nevin Günlemeç Kurutaş, "Önümüzdeki yıl için öngörümüz 10 milyon lira" dedi.
Sultan 2'nci Abdülhamid'in talimatıyla Bursa'da 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 45 öğretmen ile 600 öğrenciye eğitim veriliyor. Okulda 'Yiyecek', 'İçecek ve Gastronomi', 'Laboratuvar Hizmetleri', 'Gıda Teknolojileri', 'Hayvan Sağlığı ve Tarım Teknolojileri' olmak üzere 5 alan bulunuyor. Öğrenciler, bir yandan besledikleri tavukların yumurtalarını satarak gelir elde ediyor, bir yandan da ektikleri sebzelerin hasadını yapıyor. Bu yıl üretime başlanan okulda, kurutulmuş gıda, sirke, salça, tarhana, erişte, yumurta, sebze-meyve, süs bitkisi, çiçek yağı, zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerin de aralarında olduğu 102 çeşit ürün yetiştirilip satılıyor. 1 milyon lira ciro yapılan satışlardan, öğrenciler de 400 ile 1000 lira arasında değişen kazanç sağlayıp harçlıklarını çıkarıyor.
ÖĞRENCİLER, YUMURTA ÜRETİMİNDEN GELİR ELDE EDİYOR
Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime önem veren okul yönetimi, 'Hayvan Sağlığı' bölümü öğrencileriyle yumurta üretimi yapıyor. Yaklaşık 3 bin tavuğun beslendiği okulda, her gün elde edilen yaklaşık 2 bin 500 yumurta, hem toptan hem de perakende olarak satılıp döner sermayeye kazanç sağlıyor. Bu şekilde hem okul kazanıyor hem de öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlıyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Veteriner Hekim Eray Şentürk, "Kümesimizde yaklaşık 3 bin tane tavuğumuz var. Döner sermaye kapsamında elde edilen kara göre öğrencilerimiz de kazanç elde ediyorlar. Yaklaşık 2 bin 500 adet yumurta elde ediyoruz. Burada beslemesinden toplanılmasına, paketlenmesinden sevkiyatına kadar her aşamasında öğrencilerimiz yer alıyor. Gezen tavuk yumurtası piyasada 15'li şekilde satılıyor. 50 lira ile 65 lira bandında değişiklik gösteriyor. Biz burada toptan olarak satıyoruz. Firmaların aldığı sayıya göre fiyatlandırıyoruz. Perakende olarak da satış yapıyoruz. Orta boylar 50 lira, büyük boylar da 65 liradan satılıyor. Fiyatlarımız piyasaya göre bir nebze daha uygun" diye konuştu.
'350 DÖNÜM ALANDA EKİM FAALİYETLERİMİZ VAR'
Okulda 5 alanda eğitim ve öğretim yaptıklarını belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Başyardımcısı Nevin Günlemeç Kurutaş, "Bu alanlarımızda eğitimlerimiz devam ediyor ama aynı zamanda bizim farklı olarak yaptığımız üretim faaliyetlerimiz var. Tüm alanlarımızın üretim faaliyetleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Mesela tarım alanında şu an 350 dönüm arazide tam zamanlı ekim faaliyetlerimiz var. Mevsim gereği lahanalarımız, kerevizimiz, rokamız, marulumuz, soğanımız ekili. Tüm sebzeleri ekiyoruz. Aynı zamanda mevsiminde arpa, yulaf ekiyoruz. Ayrıca seralarımızda süs bitkileri ekimi yapıyoruz. Hayvan sağlığı bölümüne baktığımızda kanatlı grubumuzda günlük yaklaşık 2 bin 500 yumurta üretimimiz var. Bursa'nın yerel firmalarının marketlerinde satılan yumurtalarımız var" ifadelerini kullandı.
'ÖZÜMÜZE DÖNDÜK'
Sanılanın aksine verilen eğitimin sıra dışı olmadığını savunan Kurutaş, "Olması gereken bu. Biz özümüze döndük diyebiliriz. 1891'de kurulurkenki hedefine döndük. Burası, eğitim, aynı zamanda üretim merkezi olarak konumlandırılmış. Bursa'nın merkezinde bir alandı. Biz özümüze döndük, eskiye döndük. Hedefimiz bunu canlandırmak. Yani eğitirken, ülke ekonomisine de destek sağlamak. Bu çocuklar alanında, konumunda, tarlada öğrensinler. Akıllı tahtada tarımı öğrenmesinler. Hem doğayı sevsinler hem işini yaparak yaşayarak öğrensinler istiyoruz. Bu arada da ülke ekonomisine katkı sağlasınlar, üretsinler. Buradaki arazide üretsinler, satsınlar. Hem girişimciliği öğrensinler hem üretimi öğrensinler. Hepsini bir arada sağlamaya çalışıyoruz. Sıra dışı değil, olması gerekeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.
'TARLADAN TABAĞA'
Üretime bu yıl başladıklarına dikkat çeken Kurutaş, "Burası yeni yeni olgunlaşmaya başlayan bir okul. Bu yılki ciromuz 1 milyon lira civarında ancak biz pek çok işi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Tadilat, tamirat, restorasyonu bitirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da yeni yeni birtakım üretimlerin içine girmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl için öngörümüz 10 milyon lira civarında bir ciro. Katma değerli ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada yiyecek içecek alanımızla 'Tarladan Tabağa' sloganımızla yaptığımız çalışmaları devam ettirmeye çalışıyoruz. Tarlada bir üretim var ama bunu tabağa koyduğunuzda daha bir katma değeri var. Bunu farklı ürünlerle satabildiğinizde çok daha farklı bir katma değeri olacak" diye konuştu.
'ASGARİ ÜCRETİN 3'TE 1'İ KADAR MAAŞ ALIYORLAR'
Yapılan üretim sayesinde öğrencilerin de para kazandıklarını belirten Kurutaş, "Çocuklarımız aynı zamanda da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Marul serasında çalışanlar, satışından sonraki kısmından pay alıyorlar ama çalışmaları ölçüsünde. Hem dersini alıyor, bunun için bir para harcamıyor. Satıldığında da kar payı alıyor. Ama az ama çok alıyor. Az çalışan ile çok çalışan öğrenci arasında fark oluyor ama bütün öğrencilerimizi faydalandırmaya çalışıyoruz. 400 lira ile 1000 lira aralığında gelir sağlıyorlar. Son sınıf öğrencilerimiz asgari ücretin 3'te 1'i kadar maaşlarını düzenli olarak alıyor. Öğrencilerimiz kendi okullarında hem üretim yapıyor hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-12-26 09:55:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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