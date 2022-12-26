İlk iş gününde iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, belediye hizmet binası inşaatında, 4 metre yükseklikte kurulu iskeleden düşen Alaattin K. (61) yaralandı. Tedaviye alınan işçinin, ilk iş günü olduğu öğrenildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde, taşeron firmanın yapımını sürdürdüğü belediye hizmet binası inşaatında meydana geldi. İskelede çalışan Alaattin K., dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaattin K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, Alaattin K.'nin inşaattaki ilk iş günü olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-26 12:06:13
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