Bursa ve Çorum'da 'Çekiç-1' operasyonu: 5 gözaltı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA ile Çorum'da ağır hasarlı araçları satın alıp, şasi numaralarını çalıntı ya da hacizli araçların şasi numaraları ile değiştirerek satan kişilere yönelik düzenlenen 'Çekiç-1' isimli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, internette piyasa değerinin altında satılan araçlara ilişkin çalışma başlattı. Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir tamirhanede ağır hasarlı araçları satın alıp, şasi numaralarını çalıntı ya da hacizli araçların şasi numaraları ile değiştirerek satan şüphelilere yönelik 'Çekiç-1' isimli operasyon düzenlendi. Harekete geçen ekipler, Bursa ile Çorum'da 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Tamirhane sahibi H.Ö. (45), U.K. (25), A.D. (43), H.O. (24) ve S.D. (48), gözaltına alındı. 4 ev ile 1 iş yerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 9 milyon olan 15 araç, 1 adet ruhsatsız tabanca, araç ruhsatı ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-27 13:55:07



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