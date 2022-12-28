Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 1'i çocuk 6 yaralı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, BursaAnkara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savrulup, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Seda D. (31), Osman G. (24), Özge İ. (24), Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-28 11:37:06



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