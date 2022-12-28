Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen beyin cerrahı yaptı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün park etmek için manevra yaptığı otomobile çarpan motosikletteki Murat Can Bilgiç (18) ile Yasin Şentürk (18) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, bu sırada otomobiliyle yoldan geçen beyin cerrahı yaptı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Murat Can Bilgiç yönetimindeki 34 CUV 355 plakalı motosiklet, Samet Karakoç´un (20) manevra yapıp, yol kenarına park etmek istediği 16 ATK 636 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Bilgiç ile arkasındaki arkadaşı Yasin Şentürk yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp duran İnegöl Devlet Hastanesi´nde görevli beyin cerrahı Op. Dr. Mehmet Erim Kürşat yaptı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-28 15:59:44



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