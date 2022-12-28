Hafif ticari araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.B.'nin (18) bacağı kırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tekke Mahallesi 2´nci Sokak´ta meydana geldi. S.B.´nin kullandığı 34 LA 0156 plakalı motosiklet, Ali B. (25) yönetimindeki 16 VY 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan motosikletten yola düşen S.B., yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan S.B., tedaviye alındı. S.B.´nin bacağında kırık olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2022-12-28 16:49:28
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