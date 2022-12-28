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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı

DHA

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı


Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.B.'nin (18) bacağı kırıldı. 
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tekke Mahallesi 2´nci Sokak´ta meydana geldi. S.B.´nin kullandığı 34 LA 0156 plakalı motosiklet, Ali B. (25) yönetimindeki 16 VY 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan motosikletten yola düşen S.B., yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan S.B., tedaviye alındı. S.B.´nin bacağında kırık olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2022-12-28 16:49:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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