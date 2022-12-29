Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Suriye ve Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 16 şüpheliyi tespit etti. Irak, Suriye ve Azerbaycan uyruklu şüpheliler, şafak vakti adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-29 09:34:27



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