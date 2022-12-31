Emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araca minibüs çarptı: 5 yaralı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)İSTANBUL-Bursa Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen hafif ticari araca minibüs çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir istikameti Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Soner Gündüz (31), yönetimindeki 34 COZ 458 plakalı hafif ticari araç arızalanınca emniyet şeridine park edip, çekici çağırdı. Bir süre sonra Faruk Yertürk'ün (25) kullandığı 34 KL 4242 plakalı minibüs, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Soner Gündüz, eşi Şeyda Gündüz (29), çocukları Nil Su Gündüz (4) ve Yağız Gündüz (2) ile Ali Gündüz (55) yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şeyda Gündüz'ü, itfaiyeciler çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Faruk Yertürk gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-12-31 10:25:02



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