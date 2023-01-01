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Evcil hayvanlara çip uygulamada yasal süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı

DHA

Evcil hayvanlara çip uygulamada yasal süre doldu, sokağa terk edilmeler arttı


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)EVCİL hayvanlara mikroçip uygulamasında tanınan süre, 31 Aralık itibarıyla sona erdi. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ya da veterinerlerde beyanname doldurmadıysa, hayvan başına 3 bin 469 TL ceza ödeyecek. Uygulama süresinin sona ermesiyle birlikte sokağa bırakılan evcil hayvan sayısında da artış oldu. Bursa´da Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, "Evlerde yaşayan dostlar terk ediliyor. Normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken, şu anda 80-90'lara dayandı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe´ göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla  Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET)  hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri, 1 Ocak 2023 itibarıyla hayvan başına 3 bin 469 TL ödeyecek. Çip bulunamayan yerlerde ise evcil hayvan sahibi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ya da veterinerde beyanname doldurup, çipe ulaşıldığı zaman uygulama gerçekleştirilecek.
`EVLERDE YAŞAYAN DOSTLAR TERK EDİLİYOR´   
Bursa´da Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, çip uygulama süresinin bitmesinden kaynaklı olarak evcil hayvanların doğaya bırakılma sayılarında artış olduğunu söyledi. Demir, "PETVET sisteminde kayıtla ilgili son dönemlerde yaşanan yoğunluk ve bunun akabinde yaşadığımız birtakım problemler ortaya çıktı. Biz STK'ların en başından beri istediği şey buydu. Tüm evcil dostlarımız bir sisteme kaydedilsin ve bu sistem doğrultusunda kontrol edilsin. Ne yazık ki bu sisteme kaydettiren kadar bir o kadar da kaydettirmeyen, bu dostlarından vazgeçen insanlar da söz konusu. Özellikle geçtiğimiz sene 14 Ocak´ta, tehlike arz eden ırklarla ilgili çok ciddi anlamda terk edilme olmuştu. Bize göre bunlar tehlike arz etmiyor. Her seferinde söylüyoruz. Şimdi de ne yazık ki evlerde yaşayan dostlar terk ediliyor. Normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken, şu anda 80-90'lara dayandı" dedi.
`BARINAKLARDA BİLE YAŞAMALARI ÇOK ZOR´
Sokağa ter edilmelerle birlikte evcil hayvanların hayatlarının riske girdiğine dikkat çeken Demir,
"Baktığınız zaman bunların çoğu sokakta doğup büyüyemeyen, bir şekilde satın alınıp sonrasında vazgeçilmiş hayvanlar. Sokaklarda değil, barınaklarda bile yaşamaları çok zorlu. Biz bile zorluklar çekebiliyoruz. Çünkü evde bakılan bu dostlar aynı duyguya sahipler. O terk edilme hissiyatını ister istemez yaşıyorlar. Yeri geldiğinde yemek yemiyorlar, hastalanabiliyorlar. Tecrübelerimizle bunları aşmaya çalışıyoruz ama sonuç itibariyle terk edilmek her canlıya acı verir" diye konuştu.
`SÜRENİN UZATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ´
Birçok hayvan sahibinin ise çip bulunamaması nedeniyle, tanınan süre zarfında uygulamayı yapamadığını belirten Demir, şunları söyledi:
"Süre bitti. Belki ilerleyen zamanlarda bu sürecin uzaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, yetişemeyen çok insan oldu. Ne yazık ki birçok özel klinikte yeni karne ve çip sorunu yaşandı. İnsanlara beyanname dolduruldu. Sanal karneler oluşturuldu. Buna her iki tarafın da hazırlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bu karneler çok daha fazla sayıda bastırılabilirdi. İnsanlar bu sisteme rahat bir şekilde kayıt yaptırabilirdi. Bu ciddi bir mağduriyet oluşturuyor. Bu mağduriyetin giderilmesi açısından, tekrar bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yetkililer mutlaka bir dönüş yapacaktır diye düşünüyoruz. Bizler dostlarımızın satın alınmaması gerektiğini, onların yuvalanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir evcil hayvan edinmek istiyorlarsa en yakın barınağa gitmelerini tavsiye ediyoruz. Kısırlaştırmanın yanında hayvanların kayıt altına alınması çok büyük bir adım. Bu hayvanlar terk edildiklerinde mutsuz oluyorlar, yemek yemiyorlar. Bunları istemiyoruz. Çip nedeniyle evcil hayvanlarını terk edenlerin birçoğunun bu anlamda kendine güvenmemelerinden kaynaklı bu durumu yapmış olabilir. Maddiyat konusu da terk edilmeye neden gösterilebilir. Bunlar büyük bir etken. Anladığım kadarıyla bu terk eden evcil hayvan sahipleri sorumluluktan da kaçmak istiyorlar"  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2023-01-01 10:06:21

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