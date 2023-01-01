Bursa'da 3 katlı binanın çatısında yangın

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Birlik Sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alarak, dairelere sıçramasını engelledi. 1 saatte söndürülen yangında, çatı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-01 11:53:22



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