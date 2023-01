Amcasının kızı ile yengesini vuran şüpheli, adliyeye sevk edildi

BURSA, (DHA)BURSA'da, kendisinden ayrılmak isteyen birlikte yaşadığı amcasının kızı B.E. (17) ile annesi Birgül E.'yi (39) tabancayla vuran Murteze E., (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Murteze E., kendisinden ayrılmak isteyen, birlikte yaşadığı amcasının kızı B.E.´yi eve dönmeye ikna etmek için yengesi Birgül E.'nin evine gitti. Burada B.E. ve annesi Birgül E. ile tartışan Murteze E., belindeki tabancayı çıkararak anne ile kızına ateş etti. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.E. ve annesi., kanlar içinde yere yığılırken, Murteze E., olay yerinden kaçtı. Mahalle halkının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan B.E. ve annesinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından babasının evinde yakalanan şüpheli Murteze E., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

