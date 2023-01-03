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BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

DHA

BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN


BURSA,(DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu
-Yanan tesisten görüntüDHA-Gündem Türkiye-Bursa
2023-01-03 02:58:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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