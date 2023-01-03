Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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BURSA,(DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.Görüntü Dökümü:

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-Yanan tesisten görüntüDHA-Gündem Türkiye-Bursa

2023-01-03 02:58:41



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