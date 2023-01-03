Çaldıkları otomobilleri, lastiklerini söküp ormana terk etmişler



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, çaldıkları otomobillerin lastiklerini söküp ormana terk eden F.T. (21) ve S.B. (22) ile lastikleri satın alan E.Ş. (29) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, peş peşe yaşanan 7 otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalınıp lastikleri sökülen araçların ormana terk edildiğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, F.T. ve S.B. olduğunu tespit etti. Çalınan lastiklerin ise E.Ş. adlı lastikçiye satıldığı saptandı. Ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan lastikler ise otomobil sahiplerine teslim edildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Farklı suçlardan 52 kaydı olan F.T. ile 28 kaydı bulunan S.B.´nin telefon kayıtlarını inceleyen polis, 'Huzurevi ıssızdır. Orada kimse olmaz. Tarlalık alanda sökelim' diye mesajlaşmaları saptadı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lastikçi E.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.T. ve S.B.'nin savcılık sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-01-03 12:19:30



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