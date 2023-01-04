550 yıllık hamamın kurşun levhalarını çalıp, hurdacıya sattılar



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, 550 yıllık İncirli Hamamı´nın kubbesinden 160 bin TL´lik kurşun levha çalan şüpheliler, taksiyle taşıyıp daha önce anlaştıkları hurdacıya sattı. Taksi sürücüsü A.U. (43) ile hurdacı C.Ö. (19) gözaltına alınırken, polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen pazartesi saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İncirli Mahallesi´nde meydana geldi. İncirli Caddesi üzerinde bulunan, 550 yıllık İncirli Hamamı´nın kubbe kısmında bulunan kurşun levhaların çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, hamamın kubbe kısmında bulunan 160 bin TL değerinde kurşun levhanın çalındığı tespit edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ İLE HURDACI DA PAY ALMIŞ

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çaldıkları levhaları taksiye yükleyerek olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Teknik takip başlatıldı. Plaka Tanıma Sistemi´nden (PTS) taksinin, olaydan kısa bir süre sonra Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Eski Yalova Yolu Caddesi´nde bulunan bir hurda deposuna giriş yaptığı tespit edildi. Hurda deposuna baskın düzenleyen ekipler çalıntı levhaları satın aldığı tespit edilen hurdacı C.Ö.´yü gözaltına alırken, 45 kilogram kurşun levha ele geçirildi. C.Ö.´nün ifadesinden taksi sürücüsünün de satıştan pay aldığını belirleyen ekipler, sürücü A.U.´yu da taksi durağında yakaladı.

Gözaltına alınan hurdacı C.Ö.´nün çeşitli suçlardan 9 farklı kaydının, taksi sürücüsü A.U.´nun ise 2 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. C.Ö. ile A.U.´nun emniyetteki işlemleri sürerken, levhaları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN TAKSİYLE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin çalıntı levhaları taksiye yükleyerek olay yerinden kaçma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin sokak üzerinde tur atarak gözeztleme yaptığı ardından da kurşun levhaların yüklendiği taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-04 12:44:59



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