Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çarpışan kamyonet ile hafif ticari aracın sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde´de meydana geldi. Selman Yeşil (23) yönetimindeki 34 EVN 086 kamyonet, karşı yönden gelirken ani manevra yapan Hüseyin Salçın (78) yönetimindeki 16 E 9708 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Yeşil ile Salçın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-04 14:03:33



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