İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 9´uncu Mobilya Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 2´nci katındaki koltuk döşemehanesinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, atölyeyi boşaltırken, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-04 16:05:50



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