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İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

DHA

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 9´uncu Mobilya Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 2´nci katındaki koltuk döşemehanesinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, atölyeyi boşaltırken, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-04 16:05:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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