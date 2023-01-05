Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin Bursa eğitimleri başlıyor

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BURSA, (DHA) Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´nin 2023 yılı ilk eğitimleri Bursa´da gerçekleştirilecek.Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile birlikte hayata geçirdiği akademi ile kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak ve iş hayatındaki varlığını güçlendirerek sürdürülebilir kılmak amaçlanıyor. Akademi kapsamında eğitimler 12 Ocak´ta başlayacak.GİRİŞİMCİLERİN İŞLERİNİ YÖNETMELERİNDE FARK YARATACAK ALANLARA ODAKLANILACAK12 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi´ne katılmak isteyen Bursalı kadın girişimcilerin 10 Ocak 2023 tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından hem fiziki hem online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa

2023-01-05 14:02:33



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