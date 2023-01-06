Muharrem İnce: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar (2)



SİNAN ATEŞ´İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, merkez Yıldırım ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Ankara´nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş´in Emirsultan Mezarlığı´nda bulunan mezarını ziyaret eden İnce, Sinan Ateş´in baba evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu. Muharrem İnce, daha sonra ise merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´nde gençlerle buluştu. Parti otobüsünden yaklaşık 200 üniversite öğrencisine hitap eden İnce, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi´nin salonunda konuşalım dedik. Dün gece yememişler içmemişler işletmeciye, `Siyasi faaliyet yapamazsın´ demişler. Niye biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini bildikleri için böyle karar aldılar. Bu yüzden sizlerle dışarıda buluştuk" dedi.

'GENÇLERİN İÇİNDE 1'İNCİ PARTİYİZ'

Yurt veya kurslarda çocuklara taciz olayı olursa o yurtları dozerle yıkacağını söyleyen İnce, "Sokaklarda benim ülkemin kızlarının videolarını çeken sığınmacılar olursa hepsini kapı dışarı ederim. Biz Türkiye´de farklı bir muhalefet yapacağız. Sizin oy kullanmanızı istemiyorlar. Seçim Kanunu´na bir madde eklediler. Seçimden önceki son 3 ayda adresiniz neredeyse orada oy kullanacaksınız. Buradan Adana´ya gideceksin 1500 lira masraf. Gitmemeni istiyorlar. Onun için seçimin Mayıs´ta olacağını düşünürsek, nüfus kaydınızı bir an önce buraya aldırın. 2,5 milyon kişinin oy kullanmaması için çalışma yapıyorlar. Sizin paranızın olmadığını biliyorlar. Siz oy kullanmayın diye bu konuda kanun çıkardılar. Çünkü biliyorlar ki gençlerin içinde Memleket Partisi 1'inci parti. Biz yerli ve milliyiz" diye konuştu. (DHA)Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEMSemih ŞAHİN

2023-01-06 19:40:12



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