Cezaevinden izinli çıkıp, yine uyuşturucudan tutuklandı

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Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, polisin şüpheyle durdurduğu Şirazi Kur'un (32) üst aramasında uyuşturucu bulundu. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ve 2 ay önce cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Kur'un evinde ise ayakkabıya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Kur, aynı suçtan tutuklandı.

Olay, önceki akşam, Mudanya ilçesine bağlı Şükrü Çavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Şirazi Kur'un üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler, Kur'un evinde de arama yaptı. Savcılık izniyle evde gerçekleştirilen aramada, ayakkabı içine saklanan 570 gram metamfetamin, 4 gram esrar ile hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 820 TL ve pompalı tüfek ele geçirildi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanırken, cezaevinden 2 ay önce izinli çıktığı belirlenen Kur, gözaltına alındı. Şirazi Kur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-07 09:55:46



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