Kazada sürücü yaralandı, yola savrulan kutudaki güvercin bölgeden ayrılmadı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, kavşakta hafif ticari araç takla attı. Sürücü Aziz Ç.´nin (59) yaralandığı kazada, içerisinde güvercin bulunan bir kutu da araçtan savruldu. Aracın yanından ayrılmayan güvercin, yediemin otopark görevlisi tarafından yakalanarak, korumaya alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolu Çeltikçi Kavşağı üzerinde meydana geldi. Aziz Ç. idaresindeki 16 AOD 067 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi´den Bursa istikametine seyir halindeyken kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpıp takla atan hafif ticari araç, yan yatarak durdu. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza sırasında hafif ticari araçtan yola savrulan karton kutu içinde bir güvercin bulundu. Yaralı sürücüye ait olduğu öğrenilen ve aracın yanından ayrılmayan güvercin, kaza yapan hafif ticari aracı kaldırmak için olay yerine gelen yediemin otopark görevlisi tarafından yakalanarak korumaya alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-09 11:35:16



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