Otomobiline açılan ateşten ani manevrayla kurtuldu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile, bir başka otomobilden silahla ateş açıldı. Manevra yaparak bir akaryakıt istasyonuna giren otomobil sürücüsü Emrah Z. (34) saldırıdan yara almadan kurtulurken, polis kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında BursaAnkara kara yolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa istikametine seyir halinde olan Emrah Z. yönetimindeki 16 KCS 72 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobil tarafından sıkıştırıldı. Otomobilden ateş açılırken, Emrah Z., aracını yaptığı ani manevra ile bir akaryakıt istasyonuna çekti. Emrah Z., saldırıdan yara almadan kurtulurken, diğer otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Emrah Z.'nin otomobilinin sol arka kısmında kurşun izi tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-09 12:51:26



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