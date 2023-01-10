Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ilde, polis helikopteri ve dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa merkezli İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl´de operasyon düzenlendi. Özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopteri destekli operasyonda, 5 ildeki 26 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılırken, adreslerde narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı. Bu anlar ise polis kamerası ve dronla görüntülendi. `Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´, `örgüte üye olmak´, `örgüt kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ ve ´suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama´ suçlamalarıyla 33 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerin üzerlerine kayıtlı 14 ev, 12 otomobil, 2 arsa, 1 tarla ve 366 bin 855 liraya da el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2023-01-10 14:53:39
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