Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, 150 kameradan görüntü izlenerek yakalandı

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA´da aynı gün 3 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yaklaşık 150 güvenlik kamerasından görüntü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde 5 Ocak günü, 29 Ekim Mahallesi Özlüce ve Yüzüncü Yıl metro istasyonlarına yakın bölgede 3 ayrı evden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerlerinin çevresinde ve geliş gidiş istikametlerindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasından görüntü izleyen polis, şüphelilerin H.S. (19) ve Y.E.T. (17) olduğunu tespit etti. Yıldırım ilçesi Arabayatağı Metro istasyonundan metroya binerek gelen şüphelilerden birinin gözcülük yaparken, diğerinin de balkondan tırmanarak evlere girdiği saptandı.

Dün adreslerine düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.E.T., Nilüfer Çocuk Büro Amirliği´ne teslim edildi.

Her 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-01-10 16:01:19



