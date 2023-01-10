TOFAŞ - AEK: 82-85

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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)-

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 5, Berk Uğurlu 12, Braimoh 6, Toure 8, Gray 18, Thompson 7, Ennis 17, Ege Demir, Milaknis 9

AEK: Flionis 8, Miles 13, Williams 16, Mitchell 21, Strelnieks 17, Frazier 6, Xanthopoulos, Madsen 4, Papadakis

1'İNCİ PERİYOT: 18-9

İLK YARI: 42-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-61

5 FAUL: 37.38 Frazier (AEK), 39.49 Ennis (TOFAŞ)

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabı ikinci maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK takımına 85-82 yenildi. Bu skorla TOFAŞ; seride 2-0 geriye düştü ve turnuvaya veda etti.

Maça etkili başlayan AEK, Miles ve Mitchell ile etkili olarak 9-4 önde geçti. Daha sonra seyirci desteğiyle maça ağırlığını koyan TOFAŞ, Gray ve Ennis´in etkili oyunuyla 14-0'lık seri yakaladı ve ilk periyodu 18-9 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan AEK, maçın 13´üncü dakikasında skoru 20-20´ye getirdi. Kalan dakikalarda maçtaki etkinliğini yeniden yakalayan TOFAŞ, ikinci çeyreği 42-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe iki takım da dengeli oyunla başlarken; AEK, 25´inci dakikada skoru 45-45´e getirerek, yeniden eşitliği sağladı. Oyuna ağırlığını koyan AEK, etkili savunması ve hücumdaki yüksek yüzdeli atışlarıyla üçüncü çeyreği 61-52 önde bitirdi.

Maçın 33´üncü dakikasında AEK skoru farkı 69-55´e getirerek, farkı 14´e yükseltti. Seyircisinin desteğiyle maçtaki etkili oyununa geri dönen TOFAŞ, bitime 1 dakika kala skoru 78-78´e getirdi. TOFAŞ, son hücumları etkili kullanamayınca AEK maçtan 85-82 galip ayrıldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2023-01-10 22:27:56



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