Kereste imalathanesinde çıkan yangın, yarım saatte söndürüldü

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, kereste imalathanesinin idari kısmında çıkıp, deposuna sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Orman Sokak'taki bir kereste imalathanesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinin idari kısmında, elektrik kontağındaki arızadan çıktığı üzerinde durulan yangın, kısa sürede büyüyerek depoya sıçradı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri alevlere müdahale etti. Tedbir amaçlı imalathanenin çevresindeki binalar polisler tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-01-12 09:55:47



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