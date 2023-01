Bu konserler ayakta alkışlanır

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA'da oturan ve geleceğin virtüözleri arasında gösterilen ödüllü genç sanatçı Arya Su Gülenç (13) ile İstanbul'da oturan ödüllü kemanist Naz İrem Türkmen (16), ortak bir projeye imza atıp, Bursa'daki bir okula müzik sınıfı yaptırmak için harekete geçti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk konserlerini Bursa'da veren ikili, 4'üncü ve son konserini ise müzik sınıfı yaptıracakları okulda düzenleyecek.

'ÇEV Sanat Genç Yetenekler' projesinin bursiyeri olarak geleceğin virtüözleri arasında gösterilen ve uluslararası birçok yarışmada ödül alan 7'nci sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç, 2017'den beri katıldığı birçok uluslararası yarışmada derece elde etti. Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen 'Heirs of Orpheus Müzik Yarışması' piyano dalında 7-10 yaş grubunda birinci olan, 'En İyi Czerny Yorumcusu' olarak 'Czerny Özel Ödülü'nü alan Arya Su, İtalya'da düzenlenen 'Rome Grand Prize Virtuoso 2017 Uluslararası Müzik Yarışması'nda da birincilik elde etti. 2019'da ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda kendi yaş grubunda birinci olarak New York'un en prestijli salonu olan Carnegie Hall'da konserler veren Gülenç, Turgay Erdener ile armoni, Yıldız Aslanova ile de piyano eğitimini sürdürüyor.

Güher-Süher Pekinel kardeşlerin yürütücüsü olduğu 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' projesi kapsamında eğitimine devam eden Naz İrem Türkmen'in de keman dalında birçok ödülü bulunuyor. 2016 yılında Avusturya'da katıldığı 'Uluslararası Grand Prise Virtuoso Musik Yarışması'nda birincilik ödülü, 2017 Almanya Anton Rubinstein Keman Yarışması 'Best Interpretation for a Baroque Sonate' ödülü alan Naz İrem, 2018 yılında Ukrayna, 2019 yılında ise Belçika'da önemli başarılar elde etti. Türkmen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde keman eğitime devam ediyor.

BULGARİSTAN'DAKİ YARIŞMADA TANIŞTILAR

İki genç sanatçının yolları ise Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada kesişti. O yarışmada Arya Su Gülenç, İstanbul'da özel bir lisede 10'uncu sınıfa giden ve kendisi gibi uluslararası birçok ödülü bulunan Naz İrem Türkmen ile tanıştı. Bu yarışmadan sonra da arkadaşlıklarını sürdüren ikili, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğitim veren Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olmasına rağmen, müzik sınıfının bulunmadığını öğrendi. Her çocuğun kendileri gibi bir enstrüman ile tanışmasının hayatlarında yaratacağı olumlu değişimi dikkate alan ve kırsaldaki çocukların müzik ile bağlarının güçlenmesini amaçlayan ikili, ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedi. Nilüfer Belediyesi'nden de destek sözü alan genç sanatçılar, okula müzik sınıfı yaptırmak için 4 büyük ilde konser vermeyi planladı. İkili, ilk konserlerini Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde verdi.

Salonun tamamen dolduğu konser öncesi DHA'ya konuşan Arya Su Gülenç, piyano eğitimine 6 yaşında başladığını söyledi. Katıldığı birçok uluslararası müzik yarışmasında ödüller kazandığını belirten Arya Su Gülenç, "Sanatçı, kemanist Naz İrem Türkmen ile uzun süredir tanışıyoruz. 'Birlikte yapacağımız konserlerle sosyal sorumluluk projesi oluşturabilir miyiz?' diye düşündük. Araştırma sonucunda Akçalar Mahallesi Ortaokulu'nda bir müzik sınıfı olmadığını öğrendik. Nilüfer Belediyesi'nin de destekleriyle bu okuldaki arkadaşlarımıza bir müzik sınıfı oluşturmayı hedefliyoruz. Bursa, İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplam 4 konserimiz olacak. Son konserimizi ise müzik sınıfı yaptıracağımız ortaokulda gerçekleştireceğiz" dedi. Naz İrem Türkmen ise keman çalmaya 7 yaşında başladığını söyledi. Uluslararası yarışmalarda birçok ödül aldığını ifade eden Türkmen, müziğin birleştirici yönünü, sosyal sorumluluk projesiyle vurgulamak istediklerini belirterek, "Arya Su ile uluslararası müzik yarışmasında tanıştım. O zamandan beri arkadaşlığımız çok iyi gidiyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Bursa'da bir okulda müzik öğretmeninin olduğunu, ancak müzik sınıfının olmadığını öğrendik ve müzik enstrümanları ile tanışma imkanı olmayan küçük arkadaşlarımıza bu imkanı sunmak için bir proje geliştirdik" diye konuştu.

İKİNCİ KONSER İSTANBUL'DA

Arya Su Gülenç ile Naz İrem Türkmen'in Duo Konseri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Konser salonunu dolduran sanatseverler, genç sanatçıları ayakta alkışladı. Gülenç ile Türkmen, 9 Şubat'ta İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Yel değirmeni Sanat'ta ikinci konserlerini verecek. Ankara ve İzmir'den sonra genç sanatçılar, son konseri ise Bursa'da müzik sınıfı yaptıracakları Akçalar Fahriye Sayarel Ortaokulu'nda düzenleyecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-15 11:26:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.