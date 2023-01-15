Havaya rastgele açılan ateşte, mermiler eve isabet etti (2)

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EVE ATEŞ AÇMIŞLAR; O ANLAR KAMERADA

Bursa´nın İnegöl ilçesinde bir evin camı ile mutfak duvarına, mermilerin silahlı saldırı sonucu isabet ettiği belirlendi. Saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ Sokak'a otomobille gelen 2 şüphelinin, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan Emin S.'nin evinin zilini çaldığı görüldü. Kapıyı açan olmayınca otomobile binip uzaklaşan şüpheliler 5 dakika sonra motosikletle geri döndü. Sürücünün arkasında oturan şüpheli, motosikletten inip elindeki tabancayla eve ateş açtı. Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-15 15:13:20



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