Bakan Özer: Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı



Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkelerin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi. Beşeri sermayelerin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitim. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Yani 70 yıllık gecikmeyle ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çerçevesini çizmiş olduğu 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı atılmış oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, temaslarda bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Bakan Özer´e Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve AK Parti'li Bursa milletvekilleri eşlik etti. Özer, ilk olarak MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni´ne katıldı. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, "Ülkelerin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi. Beşeri sermayelerin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitim. Maalesef 2000´li yıllara geldiğimizde eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle ilk kez bu ülkenin evlatları, eğitimin tüm kademelerine erişebilme mutluluğu tattılar. Sadece karşılaştırma için biraz rakamları verelim. 5 yaştaki okullaşma oranları 2000´li yıllarda yüzde 11´di yani 100 çocuktan sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyorlardı. Şu anda bu oran yüzde 99. İlkokul yüzde 99,61. Ortaokul yüzde 99,44. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44´ten, yüzde 96´ya ulaştı. Yani ilk kez gerçekten sosyal ekonomik seviyesi dezavantajlı olan kesimin tamamı, ücretsiz bir şekilde eğitime erişebilir hale geldi" dedi.

Eğitimde yapılan değişimlerle 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımlarının atıldığını vurgulayan Özer, "Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Düşünün, başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitimin ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına neden olan katsayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu antidemokratik uygulamaların tamamı da bu dönemde kaldırıldı. Yani 70 yıllık gecikmeyle ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çerçevesini çizmiş olduğu 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı atılmış oldu. Buradan, İnegöl'den Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, gençlerimize verdiği bu değer, öğretmenlerinize verdiği değer, bu ülkenin evlatlarına verdiği değer için en içten şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

`TEKNOFEST GENÇLİĞİ OLARAK EMİN ADIMLARLA YÜRÜSÜNLER´

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimine büyük önem verdiklerini de kaydeden Bakan Özer, bu kapsamda eğitim veren bilim sanat merkezlerinin sayısının 179´dan 379´a çıkarıldığına dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermekle kalmıyoruz. Aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimine de destek veriyoruz. İşte bilim sanat merkezleri özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için her türlü eğitim programıyla desteklendiği bir okul. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'de 179 tane bilim sanat merkezi vardı. Biz çocuklarımızın bilimsel sanat merkezlerine, erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379´a çıkardık ve 2023 yılında bir müjde verdik. Dedik ki '922 ilçenin tamamına bilim sanat merkezi kuracağız' ki çocuklarımız rahat bir şekilde bilim sanat merkezlerine ulaşsınlar ve bilimle sanatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirtmiş olduğu Teknofest gençliği olarak emin adımlarla geleceğe doğru yürüsünler. Ben bu vesileyle bu bilim sanat merkezinde görev yapan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Orada eğitim alınacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-16 12:14:31



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