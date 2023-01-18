Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü; o anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 13 Ocak´ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu. Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-18 13:57:37



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