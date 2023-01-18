Pelin, ev sahibine babası olarak tanıttığı kişi tarafından öldürüldü (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde Pelin Sezer´i (28) tabanca ile 11 el ateş ederek öldürdüğü şüphesiyle İstanbul'da yakalanan Mehmet Mehdi Okulevi (65), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-01-18 21:50:38



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