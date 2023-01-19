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Yeni evli çiftin 1 milyon TL´lik takısını çalan şüpheliler, 160 kamera izlenerek yakalandı

DHA

Yeni evli çiftin 1 milyon TL´lik takısını çalan şüpheliler, 160 kamera izlenerek yakalandı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da yeni evlenen çift market alışverişinden döndüğünde düğünde takılan yaklaşık bir milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını belirledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, 160 güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Eskişehir´de yakaladı. Şüphelilerin olay sonrası kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 5 Ocak günü merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni evlenen çift, market alışverişi yaptıktan sonra eve döndüklerinde hırsızlık şoku yaşadı. Çift, tüm eşyaların etrafa dağıtıldığını ve düğünde takılan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyalarının da çalındığını belirledi. Ömer K.'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
160 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İLE ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaparken, incelemede şüphelilerin kart yöntemiyle eve girdiğini saptandı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 160 güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı. Yapılan kamera incelemesinde şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan F.Y. ve 8 adet suç kaydı bulunan G.G. olduğunu tespit etti.
İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER
Kamera kayıtlarında şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra minibüsle olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ardından bir restoranda yemek yiyen şüphelilerin ticari bir taksi ile Kestel ilçesi Dudaklı Köyü yol ayırımına geldiklerinde araçtan inerek, burada kendilerini bekleyen aile fertlerinden 9 adet suç kaydı bulunan C.Y. (39) ile birlikte otomobille Eskişehir'e gittikleri tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile 3 ayrı adrese önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3 şüpheli ziynet eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarından elde ettikleri para ile ev, arsa ve otomobil satın aldıkları bunları daha sonra da sattıkları öğrenildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-01-19 01:34:31

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