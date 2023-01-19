Pelin'i altın yüzük ve para tartışmasında öldürmüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pelin'i altın yüzük ve para tartışmasında öldürmüş

DHA

Pelin'i altın yüzük ve para tartışmasında öldürmüş


Gökhan ÖZHAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Pelin Sezer'i (28) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Mehdi Okulevi'nin (65) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Sezer ile evlenmek istediğini ancak genç olduğu için vazgeçtiğini öne süren Okulevi, "Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddetim. Tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim" dedi.
Olay, 17 Ocak'ta Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi. Anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı. Ekipler, cinayet şüphelisi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da kızının evinde yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Okulevi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davraıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim. Daha sonra Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddetim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım. Gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2023-01-19 10:20:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da tarlaya giren otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarlaya giren otomobildeki 2 kişi hafif ...
Bursa'da mercek bulutu görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da mercek bulutu görüldü
(Görüntülü) BURSA- YENİ EVLİ ÇİFTİN 1 MİLYON TL?LİK TAKISINI ÇALAN ŞÜPHELİLER, 160 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA- YENİ EVLİ ÇİFTİN 1 MİLYON TL?LİK ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları ...
YENİ EVLİ ÇİFTİN 1 MİLYON TL´LİK TAKISINI ÇALAN ŞÜPHELİLER, 160 KAMERA İZLENEREK YAKALANDI  
YEREL HABERLER YENİ EVLİ ÇİFTİN 1 MİLYON TL´LİK TAKISINI ÇALAN ...
Yeni evli çiftin 1 milyon TL´lik takısını çalan şüpheliler, 160 kamera izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Yeni evli çiftin 1 milyon TL´lik takısını çalan ...
(Görüntülü) SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ...
(Görüntülü) &#039;ARI OPERASYONU&#039; DÜZENLEYEN JANDARMA 110 OLAYI AYDINLATTI 8 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'ARI OPERASYONU' DÜZENLEYEN ...
'Arı Operasyonu' düzenleyen jandarma 110 olayı aydınlattı: 8 tutuklama
YEREL HABERLER 'Arı Operasyonu' düzenleyen jandarma 110 olayı ...
Pelin, ev sahibine babası olarak tanıttığı kişi tarafından öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Pelin, ev sahibine babası olarak tanıttığı kişi ...
Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın ...
Kontrolden çıkan otomobil beton sulama kanalını parçalayıp, zeytinliği düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil beton sulama kanalını ...
Bursa'da 900 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığının şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 900 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığının ...
Bursa'da trafikte drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte drift yapan ehliyetsiz sürücüye ...
Bahreyn'den Bursa'ya ilk charter uçuş gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bahreyn'den Bursa'ya ilk charter uçuş ...
Bursa'da köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi ...
(Görüntülü) KOVALADIĞI KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOVALADIĞI KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ; O ...
Polisin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü; o anlar kamerada
GÜNCELLEME - Bursa'da evinde silahla öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da evinde silahla öldürülen ...
Bursa'da evinde silahla öldürülen kadının katil zanlısı İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da evinde silahla öldürülen kadının katil ...
(Görüntülü) PELİN, EV SAHİBİNE BABASI OLARAK TANITTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PELİN, EV SAHİBİNE BABASI OLARAK ...
Orhangazi'de yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi ...
Pelin, ev sahibine babası olarak tanıttığı kişi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Pelin, ev sahibine babası olarak tanıttığı kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.