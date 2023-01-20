İznik Gölü kıyısında, sazlık yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

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Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da İznik Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi´nde İznik Gölü kıyısında bugün saat 10.00 sıralarında sazlık yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik

2023-01-20 15:44:48



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