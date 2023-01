Uçmasına rağmen hep geri dönen 'Ponçik', sahibi ile çarşı, pazar, AVM geziyor

Muammer İRTEMMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da muhabbet kuşu yetiştiriciliği yapan Rahim Çakmak, 500'den fazla kelime öğrettiği 'Ponçik' isimli muhabbet kuşu ile çarşı, Pazar, AVM, düğün, her yere gidiyor. Kafese konulmadan dolaştırılan muhabbet kuşu, uçabilmesine rağmen Çakmak'ı hiç bırakmıyor. Çakmak, "İnsanlar genelde, 'Kedi-köpek gezdireni gördük ama muhabbet kuşunu gezdireni ilk kez görüyoruz' diyorlar" dedi.

Hobi olarak muhabbet kuşu yetişten Rahim Çakmak, 'Ponçik' adını verdiği muhabbet kuşunu aynı zamanda da eğitti. Çakmak, 500'den fazla kelime öğrettiği kuşu ile gezmeye başladı. 'Ponçik'i yanından ayırmayan Çakmak, çarşı, pazar, market, düğün, AVM olmak üzere her yere onunla gidiyor. Kafese konulmadan, özgür bir şekilde dolaştırılan muhabbet kuşu, uçabilmesine rağmen Çakmak'ı hiç bırakmıyor. 'Ponçik', her koşulda dönüp, dolaşıp yeniden Çakmak'ın eline konuyor. Çakmak'ın muhabbet kuşu ile gezdiğini görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

'UÇSA DA ALIŞTIĞI İÇİN BANA GELİYOR'

10 senedir muhabbet kuşu eğitimi ile ilgilendiği, bu konuna ilişkin sosyal medyadan insanlara da yardımcı olduğunu belirten Rahim Çakmak, "10 senede çok sayıda muhabbet kuşu yetiştirdim. 'Ponçik' ismini verdiğim kuşu da kendim için eğittim. İnsanlar, 'Ponçik'i çok sevdi. Çarşıya, pazara, markete, düğüne, misafirliğe gittiğimde, 'Ponçik'i yanımdan ayırmıyorum. Kendini çok fazla sevdiriyor ve beni tanıyor. 'Ponçik'i yeme düştüğü zaman, annesinin yanından alıp, kendim eğittim. Hiçbir şekilde yanımdan ayırmadım. Bir gün evden ayrılsam bile yanımda taşıdım. 'Ponçik'i her yere götürüyorum. Bizi görenler şaşırıyorlar. İnsanlar genelde, 'Kedi-köpek gezdireni gördük ama muhabbet kuşunu gezdireni ilk kez görüyoruz' diyorlar. Muhabbet kuşunun dilinden anladığınız zaman, size karşılık veriyor. Uçsa da alıştığı için bana geri geliyor. Benden başkasına gitmiyor, beni annesi-babası olarak görüyor. AVM'lere gezmeye gittiğim zaman bile kuşumla gidiyorum. Bazı insanlar, 'Kanadı bağlı ya da yapışık' diyor; kesinlikle öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi uçsa da yine bana geliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2023-01-22 10:31:49



