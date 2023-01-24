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Sokak ortasında başından vurulan solist, kurtarılamadı (2)

DHA

Sokak ortasında başından vurulan solist, kurtarılamadı (2)


'PLATONİK AŞIKTIM'
Bursa'da, Nurcan İnan'ı solist olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren İzzet Akdeniz, adliyeye sevk edildi. Akdeniz'in, emniyetteki ifadesinde, İnan'a platonik aşık olduğunu, çalıştığı mekanda başka erkekle görünce kıskançlık yaşadığını ve vurduğu için pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-01-24 14:23:48

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