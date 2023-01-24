Sokak ortasında başından vurulan solist, kurtarılamadı (3)

TUTUKLANDI
Bursa'da, Nurcan İnan'ı solist olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde tabancayla başından vurarak öldüren İzzet Akdeniz, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan İzzet Akdeniz, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Akdeniz tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-01-24 19:24:29
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