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Bursa'da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı; sürücü öldü 

DHA

Bursa'da refüje çarpan otomobile bariyer saplandı; sürücü öldü 


Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA´da, kontrolden çıkarak refüje savrulan ve çarptığı bariyerin otomobile saplandığı kazada sürücü Mustafa Burak Ekerer (36), yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İzmir´e giden Mustafa Burak Ekerer yönetimindeki 35 AIS 828 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yol ayırımında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerin saplandığı otomobilden kopan parçalar, yola saçıldı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ekerer´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Burak Ekerer´in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2023-01-27 12:36:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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