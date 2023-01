Bakan Yanık: 14 Mayıs boşuna seçilmedi (2)

'ŞEHİR BULUŞMALARI´NA KATILDI

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen `Şehir Buluşmaları´ programına katılmak üzere Bursa´ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde `2023'e Doğru Şehir Buluşmaları´nda konuştu. AK Parti'nin iktidarı süresince temel hareket noktasının kimseyi geride bırakmamak ve ihtiyaç odaklı her türlü çalışmayı yapmak olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "AK Parti olarak 20 senedir iktidarda olduğumuz süreç içerisinde temel hareket noktamız kimseyi geride bırakmamak, kimseyi yalnız bırakmamak ve ihtiyaç odaklı her türlü çalışmayı yapmak. Bunu hayatın ve devlet yönetiminin her alanında yaptık. Sivil savunmadan teknolojik gelişimlere, bilişimden iletişim teknolojilerine, sağlıktan eğitime her alanda. Ama çok önemli bir nokta var ki gerçekten çok esaslı bir hem yatırım bakış açısı yani yapısal bakış açısı değişti hem de sosyal anlamda bakış açısı, felsefesi tümüyle değişti. Nedir o? Sosyal hizmetler. Kimseyi geride bırakmamak, kimsesizlerin kimsesi olmak. Sadece ülkemizin içinde değil, bunu özellikle ifade etmek istiyorum, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, vatandaşımızın bulunduğu her yerde ona uzanmaya ona ulaşmaya çalışıyoruz. Aile ataşeliklerimizi, Almanya'da en yoğun nüfusumuzun olduğu yerden başlayarak, Avrupa ülkelerinde aile ataşeliklerimizi yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

`BU ÜLKENİN VATANDAŞI OLMA GURURUNU YAŞATIYORUZ´

AK Parti'nin, millete bu ülkenin vatandaşı olma gururunu yaşattığını düşündüğünü söyleyen Bakan Yanık, "Bunu özellikle yurt dışına çıkan vatandaşlarımızdan dinlediğinizde çok daha etkili, çok daha böyle içinize dokunan hikayeler duyuyorsunuz. Bundan 20-30 sene önce insanların herhangi bir yabancı yerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bahsettiklerinde karşılaştıkları muameleyle şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ifade ettiklerinde karşılaştıkları muamele, hele mazlum coğrafyalarda, mağdur coğrafyalarda karşılaştıkları muamele çok farklı. Bize bakış çok farklı. Sırtınızı çok sağlam bir yere dayarsınız da kendinizi çok emin hissedersiniz ya Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu anda mazlum coğrafyaların, mağdur coğrafyaların sırtlarını dayadıkları ve kendilerini emniyette hissettikleri kişi" dedi.

`ŞİDDETE İLİŞKİN YAKLAŞIMIMIZ SIFIR TOLERANS´

Bakanlık çalışmaları ve Bursa´da yürütülen projeler ile ilgili de bilgi veren Yanık, şöyle konuştu:

"11 sosyal hizmet merkezimiz ile bütün hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Sosyal hizmet merkezlerimiz bizim bakanlığımızın çalışmalarının hepsinin, bütün birimlerin çalışmalarının sevk ve idare edildiği, koordine edildiği temel hizmet merkezlerimiz. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Ayrıca 'Aile Sosyal Destek Programı ASDEP' ile hane ziyaretleri yaparak halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. ASDEP programımızın başladığı 2017´den 2022 yılı sonu itibarıyla Bursa'da 123 bin 937 hane ziyaret etmişiz. 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 322,5 milyon TL ödenek ayırmışız Bursa'ya ve Bursa'da toplamda 294 çocuğumuza bakım hizmeti sağlıyoruz. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan 271 çocuğumuz ve evlat edinilen 150 çocuğumuz Bursa'da bulunuyor. Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklar için ayrılan bütçe 40,7 milyon TL. Sadece son 10 yıldan bahsediyorum. Kendi ailesi yanında 3 bin 200 çocuğumuzu destekliyoruz ve onlar için ayırdığımız bütçe 288,6 milyon TL, sosyal ekonomik destek sağladığımız çocuklar. Tüm ülkemize yayılan kadın konukevlerinin 3´ü Bursa'da. Kadınları koruyan ve onları yeni bir hayata hazırlayan konukevlerimiz 20 yılda 11 bin 694 kadın ve 6 bin 43 çocuk olmak üzere, toplam 17 bin 737 kişiye hizmet sundu. Bu arada şunu paylaşmak istiyorum, kadın konukevi ifadesi daha çok kadına yönelik şiddeti çağrıştıran ve buraya gelen her vatandaşımızın, her kadınımızın şiddet mağduru olduğu gibi bir algıyı oluşturuyor. Kadın konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın yaklaşık yüzde 52'si, 53'ü barınma ihtiyacı için gelen arkadaşlarımız. Geriye kalan yüzde 47-48 gibi oran da şiddet mağduru için maalesef gelen ve beraberinde gelen çocuklar gayet tabii ki. Şükürler olsun ki tamamı şiddet mağduru değil ve bizim şiddete ilişkin yaklaşımımız sıfır tolerans. Hiçbir şiddet mağduru vaka kalmayıncaya kadar bununla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Bunu sağlayıncaya kadar özellikle aile içi şiddetle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki hassasiyeti, yıllardır siyasi hayatının en başından beri devam eden hassasiyeti, hem bizim AK Parti politikalarımızın çerçevesini belirleyici motivasyon sebebi olmuştur hem de bugün yaptığımız çalışmaların önemli desteklerinden birisidir. Devletimiz şiddet konusunda da halkımızın sığınağı oldu. Bütün illerimizde çalışmalarını sürdüren ŞÖNİM´ler aracılığıyla Bursa'da 10 yılda 80 bin 795 kadın, 7 bin 988 erkek ve 5 bin 815 çocuk olmak üzere 94 bin 598 kişiye hizmet vermişiz. Sadece kadınlara hizmet vermiyoruz, şiddet mağduru herkese, her bireye hizmet veriyoruz."

Bakan Yanık, açıklamalarının ardından teşkilat üyeleri ile toplantı yaptı. Özne Çocuk Merkezi´ni ziyaret ederek, 'Çocuk Meclisi Toplantısı'na katılan Yanık, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi´ni de ziyaret etti. İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-27 16:21:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.