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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllülerden oluşan tiyatro, SMA´lı Göktuğ için sahne aldı

DHA

Gönüllülerden oluşan tiyatro, SMA´lı Göktuğ için sahne aldı


Esra TÜRKERMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu, tiyatro eğitimi almayan 22 kişiden oluşan `1 Başka Tiyatro´ adlı grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında SMA Tip-2 hastası 21 aylık Göktuğ bebek için sahne aldı. Oyunun bilet gelirleri, gen tedavisi için 3 aylık süresi kalan Göktuğ bebeğin valilik izniyle yürütülen yardım kampanyasına bağışlandı. Göktuğ´un annesi Derya Aykan (23), "Göktuğ´u para yüzünden kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.
Karacabey ilçesinde oturan Derya ve Eray Aykan (28) çiftinin 21 ay önce, Göktuğ ismini verdikleri ilk çocukları dünyaya geldi. El ve ayak hareketsizliği nedeniyle ailesinin doktora götürdüğü Göktuğ´a, 13 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-2 tanısı konuldu. Aykan çifti gen tedavisi için valiliğe başvurup, yardım kampanyası başlattı. Oğlunun tedavisi için 3 aylık süresi kaldığını ve kampanyanın çok yavaş ilerlediğini söyleyen anne Derya Aykan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Göktuğ benim ilk çocuğum. Göktuğ 10 aylıkken el ve ayak hareketsizliğinden doktora başvurduk. Yapılan testler sonucunda 13 aylıkken, SMA Tip-2 tanısı aldı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bizi bir başka yıkan haber ise maalesef Türkiye'de SMA'nın tedavisi yok ve yurt dışındaki gen tedavisinin de SGK tarafından karşılanmadığını öğrendik. Bunun için bir kampanya düzenleyip Göktuğ´u ilacına kavuşturmak için arayışlara girdik. 3 Ekim´den bu yana valilik izinli kampanyamız devam ediyor. Maalesef yaşadığımız yer çok küçük olduğu için, Göktuğ'un kampanyası çok yavaş ilerliyor. Onun için maalesef sesimizi duyurmak için, Göktuğ'un sesini duyurabilmek için, bütün hayırsever herkesten Göktuğ'a destek olmasını istiyoruz."
`3 AY SÜREMİZ KALDI´
Hayırseverlerden destek beklediklerini söyleyen Derya Aykan, "Göktuğ´u para yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Göktuğ'umuzun çok kısa bir süresi var. 3 ay gibi bir süremiz kaldı. 2 yaşına gelmeden bu ilacı alırsa eğer, yüzde 98 etkisiyle normal bir çocuk gibi hayatına devam edecek. Tek çaremiz sesimizi duyurmak. Hayırseverlerin destekleriyle evladımızı ilacına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için herkesten Göktuğ'a az çok demeden destek olmalarını, Göktuğ´un da yaşıtları gibi rahat nefes alıp rahat hareket etmesini istiyoruz. Kampanyamız şu an yüzde 11´lik dilimde ve çok yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı 1 Başka Tiyatro ekibinin Göktuğ´un yardım kampanyasına destek olmak için oyun sahnelediklerini söyleyen Derya Aykan, "Allah razı olsun, bir tiyatro düzenlediler ve bütün gelirini Göktuğ´umuza bağışladılar. Onların vesilesiyle sesimizi birçok yere de duyurduk. Göktuğ´un sesini ne kadar çok kişiye duyurursak o kadar çabuk ilacına kavuşacak. Vaktimiz de çok kısa olduğu için, herkes sesimizi duyup az çok demeden destek olursa, evladımızı ilacına kavuşturmak istiyoruz" dedi.
`OYUNUN TÜM GELİRİ GÖKTUĞ´UN KAMPANYASINA YATTI´
Farklı meslek gruplarında çalışan 22 kişinin, sosyal sorumluluk projelerine destek olmak için bundan 7 yıl önce bir araya gelerek kurduğu `1 Başka Tiyatro´ ekibinin Göktuğ´un sesini duyurmak için `Doğru mu Doğrular? Lemurya´ adlı oyunu, Göktuğ´un doğduğu ve yaşadığı yer olan Karacabey ilçesindeki Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi´nde sahnelediklerini söyleyen Özgür İde Acarbabacan, şunları söyledi:
"7´nci senemizde birçok dernek ve vakıf için oyunlarımızı oynadık. Bunlardan bir tanesi de Bursalı SMA'lı bir bebek olan Göktuğ bebeğimiz içindi. Göktuğ bebek için o gece oynadığımız oyunun tüm geliri kampanyasına yatmış oldu. Bütün arkadaşlarımla gönüllü olarak yaptık bunu. Sesini herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü kampanyası yüzde 11´de ve Göktuğ 21 aylık. Yani 3 aylık bir süresi var. Bu süreçte biz kampanyasını tamamlamayı hedefliyoruz. Ekip olarak da destekliyoruz. `Göktuğ´a Umut Ol 16´ Instagram adresinden herkes takip edip yardımlarını yapabilir."
`KİME YARDIM EDİYORSAK, O OLUYORUZ´
Oyunun yazarı Elif Epiri ise "22 gönüllü arkadaşımla oluşturduğumuz ve 7 senedir sadece yardıma ihtiyacı olan, elini tutmamız gereken kişileri bulup onlar için oynadığımız oyunların birleşkesi 1 Başka Tiyatro´yu oluşturuyor. Bu sene de 7´nci senemizde 27 tane oyun oynadık. 27 oyunumuzun her birini de o akşam hangi derneğin neye ihtiyacı varsa, bebek mamaları, sokak hayvanlarının ilaçları, bu tarz şeyler için el ele olduk. Bir olmanın tadını çıkardık hep birlikte. Sosyal sorumluluk projesi adı altında yapıyoruz. Hepimiz gönüllüyüz. Hepimiz, o akşam kime yardım ediyorsak sanki o oluyoruz. Onun kimliğine bürünüyoruz. El ele sahneye çıkıyoruz ve birlikte olmanın tadını çıkarıyoruz. 1 Başka Tiyatro Bursa'nın tanınmış iş insanlarından oluşuyor. Aramızda eczacılar, pilotlar, mühendisler, öğretmenler var. Başkasının yarasına dokunduğunda aslında kendi yarasına merhem olduğunu anlayan büyük yürekler var. Her yaştan insan var. Bu sene çocuklarımız da bizimle oynadı. Bir Adile teyze sahnemiz vardı. Adile teyze bu dünyaya tekrar geliyor ve çocuklarla bir oluyor. `Bu dünyanın güzelleşmesi için neler yapıyoruz?´ diye konuşuyorlar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN
2023-01-28 11:00:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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