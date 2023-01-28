Avukatları vuran şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlarında çalışan Özlem Arslan'ın boşanma davasına bakan avukat çift İrem Soydan ile Mustafa Furkan Soydan'ı, mal paylaşımı için gittikleri İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde tabancayla yaralayan müvekkillerinin eşi Ekrem Arslan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-28 17:46:46



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