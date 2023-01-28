Avukatları vuran şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlarında çalışan Özlem Arslan'ın boşanma davasına bakan avukat çift İrem Soydan ile Mustafa Furkan Soydan'ı, mal paylaşımı için gittikleri İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde tabancayla yaralayan müvekkillerinin eşi Ekrem Arslan, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aslan 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Yavuz YILMAZ/İNEÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-01-28 17:46:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.