Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru: Ağabeyim sözünde durmadı (3)

TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner'i tabancayla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-01-28 20:52:57
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