Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru: Ağabeyim sözünde durmadı (3)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner'i tabancayla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-28 20:52:57



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