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BURSA´nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, refüjdeki elektrik direğine çarparak takla attı. Cip sürücüsü Berk Şafak İzer´in (27) ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, saat 02.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Berk Şafak İzer yönetimindeki 06 CUV 070 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan cip, kullanılamaz hala geldi. Kaza anında cipin camından yola fırlayan İzer, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzer, sağlık ekininin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İzer´in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

-Kaza yapan cipten görüntüler

-Yaralı sürücüden görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler

-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-29 04:32:42



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