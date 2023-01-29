Otomobille park halindeki araçlara çarpan Kübra ağır yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA
Bursa´da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hız sınırını da aşan Kübra Öztürk´ün (21), otomobiliyle park halindeki kamyonete ve otomobile çarparak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ana yolda süratle ilerleyen 16 AJN 927 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp, savrularak park halindeki kamyonete ve otomobile çarptığı anlar yer aldı. Otomobilin çarptığı kamyonetin elektrik trafosuna çarpmasıyla ise kamera görüntüsü kesiliyor. Kazanın ardından trafoda çalışma yapan UEDAŞ ekipleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-01-29 15:08:30
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