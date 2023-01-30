Metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da Semih Ünal´ın kontrolünü kaybettiği otomobil, metro inşaatı nedeniyle kazılan çukura düştü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ünal, yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. Semih Ünal´ın kontrolünü kaybettiği 16 AOD 555 plakalı otomobil, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattı yapım çalışması nedeniyle kazılan 3 metre derinlikteki çukura düştü. Otomobilde sıkışan Ünal, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. Ünal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ünal´ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-01-30 07:54:37



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